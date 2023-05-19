В Оленегорске состоялось пожарно-тактическое учение огнеборцев

Спасатели ликвидировали условное возгорание на механическом заводе.

Площадка для проведения тренировки выбрана неслучайно: более полувека Оленегорский механический завод изготавливает запасные части и нестандартное оборудование для горнометаллургических предприятий всего Северо-Запада. Это важное для города предприятие.

По тактическому замыслу, пожар начался на складе и быстро распространился на площади более 70 квадратных метров. Учебная эвакуация состоялась организованно, персонал отработал все по плану и инструкциям.

Успешно отработаны практические навыки и слаженность взаимодействия сил и средств, участвующих в ликвидации пожара.