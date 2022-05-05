В Оленегорске стартовала акция, в рамках которой жители и руководство города поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником Днём Победы

Война закончилась 77 лет назад. До нынешних дней дожили единицы тех, кто с оружием в руках защищал рубежи Родины от вторжения нацистских захватчиков. В Оленегорске участников боевых действий не осталось и вовсе. Но есть 42 человека со статусом граждан, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны. Это труженики тыла, узники концлагерей, члены семей погибших фронтовиков.

Елена Першина, председатель Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда: «Впервые в городе Оленегорске мы решили увековечить память людей, которые живы на сегодняшний момент. Сегодня у нас в городе началась акция, во время которой мы развозим подарки ныне живущим людям, которые носят статус «Ветеран Великой Отечественной войны».

Имена этих 42 человек прозвучали в торжественной обстановке в сквере Ветеранов. С наступающим великим праздником их поздравили школьники, юнармейцы и молодые участники поисковых отрядов. Таких детей, которые чтят память погибших защитников и не забывают о Великой Отечественной войне, немало.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Сегодня в Оленегорске это проходит впервые. Но это очень правильно. Ведь дети должны помнить, знать, чтить, уважать».

Во время акции ветеранам вручили цветы, в их честь прозвучали стихи о войне. А завершился митинг памяти минутой молчания и возложением цветов к мемориалу «Детям войны».

Торжественные мероприятия продлятся и дальше. Глава города Иван Лебедев продолжит посещать ветеранов с подарками, поздравлениями и приятными сюрпризами.