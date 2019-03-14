В Оленегорске стартовали командно-штабные учения

В Оленегорске проходят масштабные учения. Их основная цель - отработать слаженные действий в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В данных мероприятиях принимают участие сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области, представители администрации Оленегорска и силы Оленегорского звена мурманской территориальной подсистемы РСЧС.

Участники отрабатывают технику взаимодействия в неблагоприятных погодных условиях так, чтобы население было вовремя оповещено о чрезвычайной ситуации, а его возможные негативные последствия были максимально быстро предотвращены.

«Во время тренировок будут проведены проверки котельных города. Цель подобных проверок - отработать возможность перевода этих предприятий на резервные источники энергоснабжения», - уточнил Олег Романенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области.