В Оленегорске водитель переехал собаку и покинул место происшествия

Жестокосердного водителя из Оленегорска по горячим следам вычислили сотрудники полиции.

Несколько дней назад северянин в городе горняков проехал на автомобиле по живой собаке на виду у детей. Очевидцы рассказали, что пёс не представлял опасности для окружающих и был любимцем местных жителей.

Правоохранители установили личность водителя, который совершил наезд на животное. Им оказался мужчина 1958 года рождения. После выяснения всех обстоятельств произошедшего, будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.