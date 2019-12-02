В Оленегорске за езду в нетрезвом виде задержан местный житель

Неадекватного водителя остановил неравнодушный прохожий и сообщил о нарушении в полицию. Мужчина пояснил, что по одной из улиц передвигается автомобиль, водитель которого ведёт себя подозрительно, создает аварийные ситуации и представляет большую угрозу для пешеходов.

На место происшествия полицейские выехали незамедлительно. Результат освидетельствования водителя подтвердил факт превышения допустимой нормы алкоголя.

Теперь нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей, кроме этого его лишат прав на срок от 1,5 до 2-х лет.