День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.24 19:30
В Оленегорске задержали похитителя продуктов
Северянин незаметно прятал товары от продавцов и покидал магазины. Вот только не учёл, что в большинстве торговых точек ведётся видеонаблюдение.
Молодой человек похищал различные продукты питания и алкогольные напитки. Позже правонарушителя удалось поймать, им оказался неработающий северянин 1994 года рождения, который пояснил, что совершал кражи для личного потребления.
Против него возбудили уголовное дело.
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
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михаил
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