В Оленегорске завершают сезон больших ремонтов дворов

Сейчас основные работы развернулись в густонаселенной части города, где расположены 9-этажные дома.

Например, двор на улицах Южной и Мурманской. Здесь полным ходом идут работы по ремонту проезжей части и созданию тротуаров, которых на некоторых участках раньше просто не было. Это создавало не только неудобства, но и серьёзную опасность.

Теперь всё изменится. Также в большом дворе установят новые опоры освещения и обустроят парковку для автомобилей жильцов. Контракт 3-летний, но подрядчик старается завершить большую часть работ уже сейчас.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «В этом году делаем 20 дворовых территорий, будем стараться наращивать объёмы. Как раз сейчас формируем бюджет, чтобы в следующем году могли выходить на большее количество дворовых территорий».