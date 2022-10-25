В Оленегорском в детском саду №14 появилась новая детская площадка, реализованная в рамках программы «Arctic schools»
Елена Поташ, заведующая МБДОУ №14, г. Оленегорск: «Уникальна площадка тем, что она предназначена для детей всех возрастов, начиная с 3-х лет. Дети могут играть, заниматься активными видами спорта – футболом, баскетболом. Расположен здесь и комплекс спортивных снарядов для подготовки ГТО».
Также пространство оборудовано снарядами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость объекта составляет 5 млн 250 тысяч рублей. В следующем году планируется расширить площадку и установить дополнительные спортивные снаряды.
Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Если говорить про наш 14-й сад, то территория, где сделана спортивная площадка, она будет расширяться, она будет увеличиваться. Это всё-таки для развития детей очень важно. Дети гуляют, дети трогают, на моторику очень хорошо влияет, поэтому будем продолжать работать в этом направлении и развивать наши сады и школы».
По программе «Arctic schools» в Оленегорске реализован ни один проект.
Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Ещё в одном детском саду сделан большой красивый зал с венецианской штукатуркой с индивидуальной люстрой - интересная подсветка. Также в 21-й школе сделана столовая, там осовременили пространства. Они стали более посещаемые, детям интересно, дети смотрят, дети видят изменения. Это немаловажно».
Активное участие в реализации проектов принимает заведующая детским садом №14 Елена Ивановна Поташ. Их дошкольное учреждение в течение трёх лет целенаправленно занимается благоустройством территории. В 2020 году они приняли участие в проекте «Инициативное бюджетирование» и установили малые игровые формы на территории детского сада. В прошлом году установили теневые навесы.
Елена Поташ, заведующая МБДОУ №14, г. Оленегорск: «Все спортивные снаряды в боевой готовности и ждут всегда ребят. Они такие красочные и действительно всегда дети живо на них реагируют и пользуются ими».
Новая площадка стала местом притяжения детей, родителей, педагогов. Каждый вечер она наполнена весёлым смехом.