В Оленей Губе состоялся митинг памяти экипажа подводной лодки С-80

Катастрофа произошла в 1961 году. Лишь спустя 7 лет субмарина была обнаружена в Баренцевом море.

Населённый пункт Оленья Губа стал местом упокоения всего экипажа лодки С-80, погибшей в 1961 году. В январе субмарина, находившаяся в Баренцевом море, перестала выходить на связь. Поиски долго не приводили к успеху. Обнаружить утонувшую подлодку удалось лишь через семь лет.

Вскоре прошла уникальная, первая в мировой практике подводных работ операция по вызволению с 200-метровой глубины корабля подъёмной массой свыше 800 тонн.

Память о трагедии хранит гранитный обелиск. Именно на это место, к мемориалу, ежегодно приходят школьники и военнослужащие, чтобы почтить память героев и возложить цветы.

Шефство над братским захоронением несёт личный состав соединения подводных лодок гарнизона. В день памяти и скорби экипажа С-80 традиционно состоялась панихида.

Василий Петрович, заместитель главы ЗАТО Александровск: «В принципе, на 30 секунд экипаж опоздал с принятием решения. Это и стало роковой ошибкой, не успели продуть балласты… Все воины-подводники трагически погибли, 68 человек унесла трагедия».