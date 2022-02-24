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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.22 19:30

В Оленьей Губе спустили флаги с корабля «Айсберг» и тральщика «Машинист»

Более сорока лет военно-морские судна стояли на защите рубежей Родины и взрастили не одно поколение офицеров. 

В дивизионе «плохой погоды» - так называют моряки малые ракетные корабли проекта 1234, «Айсберг» выполнял боевые задачи различной степени сложности, был, в том числе, и на передовой во время ликвидации чрезвычайных происшествий.

Александр Раковский, воспитатель кадетского корпуса, г. Североморск: «Был эпизод, не очень хороший в нашей истории, когда погиб «Курск» в 2000 году: два наших корабля «Айсберг» и «Рассвет» выполняли патрулирование в месте гибели. У них автономность не большая, всего 10 суток, это связано с малым запасом пресной воды. Тем не менее, мы находились по 15 суток, выкручивались, выживали».

Однако кораблю 42 года, боевой путь железного защитника Заполярья подошёл к концу. На «Айсберге» в торжественной обстановке спустили флаг. Для экипажа этот день, скорее, траурный

Пётр Товкач, командир малого ракетного корабля «Айберг», н.п. Оленья Губа: «Им пройдено 83 тысячи морских мили, из них 1200 дней он находился на ходу в море, 200 дней на якоре. «Айсберг» стал домом, школой жизни для многих военнослужащих: через него прошло большое количество офицеров, мичманов, матросов, которые вспоминают его с теплом, радостью и гордятся, что служили на этом корабле».

Печальное событие не миновало и ещё одну боевую единицу флота – морской тральщик «Машинист». В числе командиров судна был и Валерий Ипатов, который сейчас руководит экипажем более молодого тральщика «Владимир Гуманенко».

Валерий Ипатов, командир морского тральщика «Владимир Гуманенко», г. Полярный: «В истории флота России ни один флаг не был спущен: нет такой традиции спускать флаг перед врагом. На боевых кораблях флаг можно спустить только, если кораблю подошёл срок окончания службы. И проходя службу на «Машинисте» в должности командира, мы с кораблем стали настоящими боевыми друзьями. Я его ни разу не подвёл, он меня тоже».

Не подвели боевой корабль военнослужащие и в 2000-х годах, даруя «Машинисту» вторую жизнь. Уже тогда тральщик был на грани вывода из состава Северного флота.

Валерий Якименко, капитан 1 ранга запаса, г. Мурманск: «Когда передали все эти корабли, «Машинист» был в списке на списание. В это время командующим был контр-адмирал Осокин, который был первым командиром. Дать кораблю кануть в небытие Осокин не мог, тральщик отправили на ремонт. Для судоремонтных предприятий Полярного и Снежногорска эта миссия по восстановлению тоже стала беспрецедентной: судну поставили новое сердце, на металлическом теле залатали более семисот трещин, местами «вживили» новые стальные пластины. С тех пор ещё два десятка лет «Машинист» прослужил Северному флоту, чуть-чуть не дожив до своего пятидесятилетия. Третью жизнь, надеются ветераны, тральщику тоже дадут. Как, например, музею флота, либо именем «Машиниста» назовут судно следующего поколения».

Вадим Аюпов, старшина радиотехнической команды морского тральщика «Машинист», н.п. Оленья Губа: «Корабль – это не только железо, у него есть душа и сердце. Он останется в наших сердцах».

В составе флота «Машинист» прошёл более 130 тысяч морских миль. Тральщик неоднократно объявлялся передовым кораблем соединения. Есть и интересная страница в его летописи – боевая машина принимала участие в съемках фильма «Первый после Бога».

После церемонии прощания флаги морских кораблей были переданы на хранение в Музей боевой славы Кольской флотилии.

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