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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.20 19:30

В онлайн-формате состоялась международная сессия «Сотрудничество в Арктике»

Инициатором форума выступил губернатор Мурманской области. Участники встречи обсудили настоящее и будущее Арктики.

Международной сессии «Сотрудничество в Арктике», как и большинству форумов, пришлось сменить формат. Теперь всё обсуждение ведётся по видеосвязи. Впрочем, это вряд ли как-то повлияло на качество таких переговоров, равно как и на серьёзную, местами проблемную  тематику.

Северным территориям сейчас удаляют особое внимание. Не забывают и про глобальные изменения, например, на глобальное потепление. А  чтобы замедлить этот процесс, усилий одной страны явно мало.

Уже сегодня на Арктику приходится около 15 процентов валового внутреннего продукта нашей страны. До 2035 года  перевозки по Северному морскому пути должны вырасти в четыре раза. Наращивается здесь и военная мощь, что конечно не нравится многим соседям - странам, входящим в блок НАТО.

С 2012 года из Арктики  вывезено и утилизировано 80 тысяч тонн различных отходов. Причём это заслуга не только отечественных экологов, но и иностранных партнёров.

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