В осенний призыв Северный флот готовится принять около 4 тысяч новобранцев

Из этого числа более 3 тысяч молодых людей будут призваны из Мурманской, Архангельской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Первая команда призывников прибудет в пункт приёма и распределения военнослужащих в Североморске через две недели. Новобранцы пройдут приёмно-техническую и медицинскую комиссии, а затем их направят для прохождения службы в соединения и части флота, а также в морскую пехоту и на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении задач дальних походов. Для службы призывников созданы все необходимые социально-бытовые условия. Продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение организовано в соответствии с современными требованиями Министерства обороны России.