В отдаленных населённых пунктах Мурманской области появляются новые ФАПы, что способствует поддержанию качественных медицинских услуг

Но ни один ФАП не сможет работать без квалифицированных специалистов. Журналисты «Арктик-ТВ» побывали в Терском районе и познакомилась с новым фельдшером, который не так давно переехал по программе «Земский доктор» в село Варзуга.

Чтобы переправиться с одного берега на другой Юрий Андреев вызывает местную скорую помощь. Она выглядит иначе, чем в городах, но помогает в работе не меньше. Мужчину в Варзуге знает каждый. Он единственный фельдшер в селе. По его словам, вызовы на другой берег бывают редко, но метко.

Юрий Андреев, заведующий фельдшерско-акушерского пункта, фельдшер с. Варзуга: «Обычно сердечные патологии. Прочие такие вещи. Бывают, что к детям вызывают. Такие вызовы есть».

На другом берегу мы поговорили с бывшим директором школы Ниной Никитичной Рогозиной. Сейчас она на пенсии и помнит, что в селе всегда был ФАП, но в обновленном формате появился не так давно.

Нина Рогозина, местная жительница: «Все рады, что появился новый ФАП - благоустроенный и со всеми удобствами. Очень симпатичный. Доктор приехал из города Перми. Его привлекает наша природа, сказал, что село ему тоже нравится».

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился в селе в 2017 году. По сравнению со старым – небо и земля: сейчас есть все удобства. В процедурном кабинете Юрий Николаевич делает перевязки, ставит капельницы, порой производит и мелкие хирургические операции, оказывает неотложную помощь.

С компьютером фельдшер на «ты», поэтому редко пользуется бумажной картотекой - всё в электронном виде. Пациентов знает по фамилиям, но туристов тоже хватает. Была ситуация, когда в тяжелом состоянии привезли мужчину. Фельдшер незамедлительно оказал медицинскую помощь. ЭКГ показала острый инфаркт миокарда. Юрий принял решение вызвать санитарный борт из Мурманска и в этот же день больного прооперировали.

И таких историй в карьере доктора хватает. Героем себя не считает, он лишь выполняет свою работу. Запись пациентов ведёт по телефону, поэтому порой нет времени присесть. Порядок в ФАПе тоже поддерживает сам.

- Хорошо, уютно, чисто.

Проживает фельдшер по соседству с ФАПом. Утро начинается всегда с кофе. Из домашних хлопот - только кошка Соня, но в планах перевести сюда и семью.

Вечером Юрий Николаевич нашёл время, чтобы показать село. Терский берег славится в первую очередь рыбой. Сюда приезжают из разных уголков России за горбушей, сёмгой, форелью, хариусом, а также посмотреть местные красоты.

В селе проживает около трёхсот человек, которые носят порядка пяти фамилий, так что туристов местные определяют безошибочно.

Невозможно оторвать взгляд и от старинных храмов, которые расположены в самом центре села. Об этом можно снимать отдельный сюжет.

Воскресное утро доктора также началось с приёма пациентов.

Ощущение, что Варгуза - это одна большая семья, где каждый идёт на встречу друг другу. И теперь в этой семье появился новый фельдшер, который на посту в любое время суток.