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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.24 19:30

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея начала работу выставка «Рукам работа – и сердцу радость»

Уникальные работы из лозы, выращенной в Кандалакше, представила местная мастерица.

Что можно сделать из лозы? Лукошко, вазу, мебель и даже лежанку для кота. В Доме ремёсел можно увидеть не только более 100 работ из этого материала, но и изучить процесс их создания. Ведь даже вырастить подходящий для плетения материал в наших условиях – та ещё задача. Однако, после этого предстоит ещё более трудоёмкий процесс обработки, варки и подготовки прутьев.

Валентина Бредникова, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного художественного музея: «После того, как мы очистили каждый прутик, лозу нужно высушить, потому что она варилась, впитала много воды. Её также связывают пучками, вешают, она сушится. После того как лоза наша высохла, её нужно смочить. Берётся пульверизатор, смачивается лоза. И уже после этого материал становится податливым, начинаем плести. То есть, весь процесс от черенков до предметов у нас здесь представлен».

Выставка этих изделий приурочена к 60-летнему юбилею мастерицы по лозоплетению Натальи Григорьевой. На изготовление работ, представленных в центре ремёсел, у женщины ушёл год. В Мурманской области Наталья – единственная, кто сохраняет эту уходящую корнями в далекое прошлое традицию.

Ольга Гапоненко, специалист Ресурсного центра отдела народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея: «Наталья Анатольевна пришла к этому ремеслу очень давно, в связи с необходимость. Жила она в те годы, когда ситуация экономическая в стране была очень сложная: на предприятиях не платили зарплату и была необходимость выживать. Учитывая то, что у неё всегда была склонность к рукоделию, к работе своими руками, она могла творить и создавать прекрасные вещи. Она решила найти себя в этом виде ремесла».

Наталья выращивает лозу в родной Кандалакше. Там же и создаёт свои работы, которые регулярно привозит в Мурманск на выставки и ярмарки.

Посетить уникальную экспозицию и узнать, как плетут корзинки, можно до 10 ноября в Доме ремёсел.

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