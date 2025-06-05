В отделении офтальмологии Мурманской областной клинической больницы появился новейший трёхмерный томограф

В рамках планового укрепления материально-технической базы в отделение офтальмологии Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина поступил новейший офтальмологический трехмерный оптический когерентный томограф 3D ОСТ-1.

Как подчеркнул Роберт Ахмеджанов, заведующий отделением офтальмологии больницы, главный внештатный специалист-офтальмолог министерства здравоохранения Мурманской области, врач высшей категории, это высокотехнологичное оборудование напрямую отвечает высокому спросу на сложные виды диагностики.

«Ежедневно в проведении оптической когерентной томографии нуждаются более 50 пациентов нашего отделения. С учётом общей ежемесячной нагрузки, превышающей 1000 пациентов, введение в строй дополнительного современного комплекса – важный этап в развитии службы. Возможности нового трёхмерного ОСТ-1 позволят нам обеспечивать необходимый уровень качества и доступности диагностики как для стационарных больных, так и для пациентов, обращающихся консультативно», – отметил Роберт Ахмеджанов.

Возможности нового оборудования: высокоточная 3D-визуализация: обеспечивает детальную оценку микроструктур сетчатки, зрительного нерва и переднего отрезка глаза; неинвазивность и скорость: исследование безопасно, комфортно для пациента и занимает минимум времени; ключевое значение для диагностики, выявления и контроля: патологий сетчатки (возрастная макулодистрофия, диабетическая ретинопатия, макулярные разрывы); глаукомы (анализ слоя нервных волокон сетчатки и диска зрительного нерва); сложных клинических случаев, требующих дифференциальной диагностики.

Обновление оборудования направлено на повышение качества, скорости и объёма оказания высокотехнологичной офтальмологической диагностической помощи жителям Мурманской области, позволяя врачам работать с максимальной точностью и эффективностью.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения, развитие высокотехнологичной помощи является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547979/#&gid=1&pid=1