В отделении стерилизации Мурманской областной детской больницы установили новое оборудование

Две огромные машины, которые убивают микробы и бактерии наповал. Такую технику медики ждали много лет и теперь безопасность маленьких пациентов обеспечена на 100%.

Отделение стерилизации - одно из ключевых в областной детской больнице. Здесь ежедневно проводят перевязки и эндоскопические исследования юным северянам. Благодаря двум новым аппаратам подготавливать необходимые материалы для работы стало быстрее. Вместо прежних полутора часов цикла обработки время сократилось вдвое.

Ирина Лопанова, главная медсестра Мурманской областной детской больницы: «За рабочий день проходит шесть циклов. Это приблизительно 32 бикса, не считая крафт-пакетов, которые тоже обрабатывают. В среднем, один цикл 45 минут занимает. Быстрота и качество, безусловно».

А ещё у стерилизаторов есть специальные тележки. И сотрудницам больше не нужно поднимать тяжёлые биксы с материалами. Загрузка и разгрузка проходит быстро, без лишних усилий.

Это полный комплект необходимой техники в данном отделении. Такое оборудование стало долгожданным подарком для больницы.

Елена Сердюк, главный врач Мурманской областной детской больницы, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «В июне из областного бюджета в рамках губернаторского проекта «На Севере – жить!» деньги были до нас доведены в размере 25 млн рулей на приобретение двух паровых стерилизатора. Также дополнительно были выделены финансовые средства - более полумиллиона рублей на ремонт в этом отделении».

Кстати, для работы на новых аппаратах медсестры прошли дополнительное обучение. И теперь, учитывая полную автоматизацию в работе, на смене достаточно трудиться всего одному человеку.

