В отдельном морском инженерном полку Северного флота провели сбор личного состава нештатных групп разминирования

Эти специалисты выполняют работы по очистке от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Сотрудники нештатных групп разминирования во время сбора изучали технологии поиска взрывоопасных предметов и варианты оснащения группы разминирования.

Вадим Храпунов, начальник морской инженерной службы Северного флота: «Особенностью инженерных войск заключается в том, что мы выполняем комплекс задач инженерного обеспечения, который в себя включает 10 задач, начиная с инженерной разведки местности, завершая электроснабжением войск. При этом разминирование местности и устройство и содержание инженерных заграждений так же входят в наши задачи.

Также на одной из учебных площадок провели занятия по подрыву различных элементов конструкций. Участники отработали задачи по разведке местности, объектов и маршрутов выдвижения на наличие взрывоопасных предметов. Отряд инженерно-разведывательного дозора с расчётом минно-розыскных собак безопасно вывели колонны военной техники в назначенный район.

Александр, заместитель командира отдельного морского инженерного полка Северного флота: «В мирной жизни мы занимаемся задачами, как, например, обрушение зданий, сооружений, которые уже были списаны, находящиеся на территории Северного флота. Где военнослужащие так же занимаются».

После практических занятий военнослужащие сдали зачёты и допуск к выполнению задач по предназначению.