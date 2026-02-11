В отдельном вертолётном полку смешанного авиационного корпуса Северного флота прошли командирские полёты

Лётчики продемонстрировали весь спектр боевого применения винтокрылой техники в сложной тактической обстановке.

В ходе лётной смены экипажи транспортно-боевых вертолётов Ка-29 и многоцелевых Ми-8 отработали выполнение стрельб из стрелково-пушечного вооружения по наземным целям, а также выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет.

Андрей, командир отдельного вертолётного полка: «В ходе полётов на полигоне отрабатывались полёты на малых высотах в сложных метеоусловиях».

В воздухе экипажи выполнили тактические приёмы по преодолению зон поражения противовоздушной обороны условного противника, а также полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности для скрытного выхода на рубеж атаки.

Основной целью смены стала проверка уровня профессиональной готовности командиров экипажей к выполнению поставленных задач. Лётная подготовка проводилась в сложных метеорологических условиях, характерных для зимнего периода в Арктическом регионе.