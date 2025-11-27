В отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты Северного флота отметили 320-ю годовщину морской пехоты России

В честь профессионального праздника на территории бригады провели торжественное построение личного состава с выносом Боевого Знамени.

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов отметил, что за трёхвековую историю морпехи прославились стойкостью и бесстрашием, бескомпромиссностью и отвагой.

К монументу памяти морских пехотинцев, погибших при выполнении воинского долга, возложили венки и цветы.

В настоящее время военнослужащие отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота успешно решают задачи специальной военной операции, а также решают ряд других заданий по предназначению в Арктике и на кораблях Северного флота в различных районах Мирового океана.