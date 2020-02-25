В отношении 15-летнего подростка из Кандалакши завели уголовное дело. Но этот ребёнок очень интересный

По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Стало известно, что малолетний садист уже 4 года вместе с родителями состоит на учете.

Два года назад молодого человека помещали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток за то, что он сбросил с дамбы 8-летнего ребенка. Убийца и рецидивист: он издевался над детьми и чувствовал безнаказанность, рассказывают местные жители. В комиссии по делам несовершеннолетних семью знают с 2011 года.

Ирина Просоленко, первый заместитель главы администрации Кандалакшского района, председатель комиссии по делам несовершеннолетних: «Маме неоднократно было рекомендовано обратиться к врачу - психиатру, пройти лечение. Надо отдать должное, мама не отказывалась от этого лечения, но отказывалась от госпитализации. Она пыталась в домашних условиях. К сожалению, мы не можем проконтролировать, правильно ли и систематически ли они принимали лекарства. Но с ребёнком всегда работали социальные работники, психологи, педагоги школы. Ребёнок очень интересный. Он не отказывался, он всегда шёл на контакт. Он очень начитанный, он ходил в библиотеки, но при этом, особенно мы наблюдали, когда весна и осень, у него начиналась агрессия. Педагоги писали обращения и его переводили на домашнее обучение, потому что он срывал уроки. И причём не просто срывал своим плохим поведением, он кидался стульями, партами».