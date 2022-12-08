День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.22 19:30
В отношении адвоката из Мурманской области возбудили уголовное дело
Её обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, женщина пыталась обмануть осужденного из исправительных учреждений региона. Адвокат предложила за 300 тысяч рублей оказать содействие в условно-досрочном освобождении мужчины.
Подозреваемая пообещала передать деньги должностному лицу колонии и судье, которые помогут в этом деле. Как выяснилось, адвокат понимала, что не выполнит обещанное, а деньги оставит себе.
Женщину задержали в момент получения средств. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
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