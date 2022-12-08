В отношении адвоката из Мурманской области возбудили уголовное дело

Её обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, женщина пыталась обмануть осужденного из исправительных учреждений региона. Адвокат предложила за 300 тысяч рублей оказать содействие в условно-досрочном освобождении мужчины.