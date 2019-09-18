В отношении директора и учредителя ММП возбуждены уголовные дела

В отношении директора и учредителя Мурманского морского пароходства за злоупотребление полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия, следственным комитетом возбуждены уголовные дела. Задержан подозреваемый.

Следствием установлено, что руководством и правлением компании в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота предприятия на общую сумму более 580 млн. руб. Эти финансы расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого пароходства. Указанные действия привели к существенным негативным последствиям, в том числе к задолженности по заработной плате на сумму более 100 млн. рублей и невыплате налогов на сумму более 88 млн. рублей.

Мария Добрынина, старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации: «Подозреваемый задержан органами следствия, в его квартире и офисе ведутся обыски. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается».