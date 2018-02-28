Служебную проверку проведут в УМВД России по Мурманской областиВ отношении И. Баталова началась проверка Главного управления собственной безопасности МВД России
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День за днём с «Арктик-ТВ»28.02.18 19:30

В отношении И. Баталова началась проверка Главного управления собственной безопасности МВД России

Главное управление собственной безопасности МВД России проверит, чист ли на руку главный полицейский области Игорь Баталов. Поводом для проверки послужил специальный репортаж «Бизнес-МЕНТ», который вышел в эфир телеканала «Арктик-ТВ».

Герои специального репортажа телеканала «Арктик-ТВ» сообщили о том, как в УМВД России по Мурманской области распределяют премии и должности, как поощряют особо приближенных и расправляются с теми, кто не закрывает глаза на коррупцию в органах, а открыто заявляет о ней.

Письма с информацией о взятках уже распространены во Всемирной сети. Там же смелые заявления о распиле многотысячных и даже миллионных премий, которые получали особо приближенные к руководству.

И это не сакральная тайна. Министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев уже принимал жёсткие меры, дабы пресечь такую практику в Мурманской области. В 2014 году на Баталова было наложено серьёзное взыскание.

После выхода в эфир программы «Специальный репортаж», участники которого откровенно рассказали, что практика выдачи огромных премий  особому кругу сотрудников УМВД не прекратилась. Редакция телеканала «Арктик-ТВ» обратилась с официальным письмом в адрес генерала полиции РФе Колокольцева. Реакция последовала незамедлительно. Владимир Александрович Колокольцев изначально поставил себя как руководитель, который будет бороться с оборотнями в погонах, для которого слова Президента Российской Федерации Владимира Путина о коррупции в правоохранительных органах и необходимости искоренить это явление – не пустой звук, а призыв к действиям.

После обнародования информации о Баталове на нашем телеканале, в отношении Баталова началась проверка Главного управления собственной безопасности МВД России. На официальном сайте силового министерства информация подтверждена со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. «В ходе проверки будут всесторонне изучены имеющиеся материалы и дана правовая оценка действиям соответствующих должностных лиц», - сказано в официальном заявлении.

Специальный репортаж «Бизнес-МЕНТ» можно найти на сайте арктик-тв.рф, в официальной группе телеканала «ВКонтакте», а также увидеть в нашем эфире 1 марта в 23.30; в пятницу, 2 марта, в 17.00 и в 21.30 – 3 марта.

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Последние комментарии

ФунтиК
01.03.18 07:42
Для злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенно
Комментарий к новости:Служебную проверку проведут в УМВД России по Мурманской области
Олег
01.03.18 04:11
Только что посадить таких тяжко. Знают что прятать, и как. Расстрел пора таким, с конфискацией имущества у всех членов семьи.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Семен
01.03.18 00:28
Начнем с того, что при Федотове таких премий и не было. Что он мог дать. Сняткова действительно не умела говорить, только орать и причем благим матом. Что уже показывало, какой руководитель. Разобрать
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
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