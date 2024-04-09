В отношении одного из североморских предпринимателей, ответственного за состояние детских площадок, возбуждено уголовное дело

Дело сотрудники прокуратуры завели после того, как на территории игровой зоны десятилетний ребёнок получил травмы.

У комплекса было неисправленное повреждение, которое и стало причиной ЧП.

Местный предприниматель в соответствии с контрактом был обязан выполнять работы по содержанию детской площадки, но не делал этого.

Прокурор города обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.