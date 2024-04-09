День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.24 19:30
В отношении одного из североморских предпринимателей, ответственного за состояние детских площадок, возбуждено уголовное дело
Дело сотрудники прокуратуры завели после того, как на территории игровой зоны десятилетний ребёнок получил травмы.
У комплекса было неисправленное повреждение, которое и стало причиной ЧП.
Местный предприниматель в соответствии с контрактом был обязан выполнять работы по содержанию детской площадки, но не делал этого.
Прокурор города обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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