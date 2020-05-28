В отпуск подростки не поедут, будут трудиться!

Реализация в регионе нацпроектов стала центральной темой заседания правительства Мурманской области. Участники обсудили также программу социально-экономического развития Печенгского района, а в преддверии летних каникул, вопрос временного трудоустройства школьников с 14 до 18 лет.

На нацпроекты в этом году выделят 14 млрд рублей. По итогам их реализации качество жизни людей за Полярным кругом должно стать заметно лучше. Обсуждали реновацию Больничного городка. Говорили о трудоустройстве школьников старшего возраста. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы семей на отпуск, тысячи ребят проведут каникулы дома. Задача - занять их свободное время и дать возможность заработать. Кстати, при полной занятости для этой возрастной категории, а это пять часов в день, получить можно будет до 23 тысяч рублей в месяц.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы договорились, ещё пообсуждаем сегодня эту тему и примем решение о создании пяти тысяч рабочих мест для ребят от 14 до 18 лет, чтобы старшеклассники в летний период могли получить нормальную работу с нормальной оплатой труда».