В отпуск уехать можно, но потребуется приказ или пояснение

Жители Мурманской области даже сейчас в случае необходимости могут уехать в отпуск в другие регионы. Однако для этого необходим подтверждающий документ от работодателя, говорится в сообщении областного правительства.

Отправиться в отпуск можно на любом виде транспорта, даже на личном автомобиле. Но есть ограничения: жители Кировска, Апатитов и сельского поселения Междуречье Кольского района пока покинуть дома не могут.

При себе отпускникам нужно иметь копию приказа о предоставлении отпуска. А безработным придётся заполнить пояснение, в котором указать по какой причине и с какой целью они покинули место жительства и куда следуют.