В ожидании праздника и подарков

Неминуемо близится женский праздник - 8 Марта. Представители сильной половины человечества ломают голову над подарками своим любимым, а девушки сидят в предвкушении сюрпризов.

Редакция «Арктик-ТВ» в преддверии праздника попытались узнать, совпадают ли ожидания женщин относительно подарков с возможностями мужчин. Мы спросили северянок, каких подарков они ждут от кавалеров:

- Я буду рада любому подарку, - был первый ответ северянки.

- Для меня лучший подарок – это цветы.

- Цветы, наверное.

- Буду рада «Айфону»!