В ожидании Всероссийской акции «Библионочь»

Многие жители Мурманска неправильно читают книги. Но как это исправить? Ответ знают специалисты областной научной библиотеки. Они готовы поделиться секретами и лайфхаками во время Всероссийской акции «Библионочь», которая состоится 20 апреля.

Татьяна Вышкова, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Традиционно это будет большое яркое мероприятие, которое насыщено всевозможными активностями. И в этом году тема «Библионочи» – «Читаем всей семьёй», поэтому все площадки будут рассчитаны на очень разный возраст посетителей».

Гостей «Научки» ждут мастер-классы, викторины, книжные выставки, лекции, обзоры различных изданий, литературные квесты, квизы и даже интерактивный спектакль от члена театральных деятелей России Юлии Макаровой.

Татьяна Вышкова, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Будем рассказывать о том, на что обращать внимание, чтобы лучше запомнить текст, чтобы его проанализировать, чтобы понять для себя, что вообще хотел сказать автор. Как выбрать книгу, если мы говорим о книге - не о художественной, на что обратить внимание, для кого эта книга написана, будет ли она вам интересна».

Нашлось место и для кулинарного уголка, где сотрудники научат всех желающих молекулярной кухне.

Татьяна Вышкова, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Мастер-класс будет проходить у нас в зале «Ботаник» на первом этаже. Там есть возможность проведения такого кулинарного обсуждения. Будет что-то очень интересное, конечно рекомендуем туда приходить».

Программа Библионочи «Читаем всей семьей» очень насыщенная, чтобы узнать о ней подробнее, можно перейти по QR-коду.

Кроме того, через неделю в Мурманской областной научной библиотеке состоится ещё одно ночное мероприятие, но уже на детективную тему.