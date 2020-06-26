В память о погибших в авиакатастрофе установят мемориал

На месте захоронения погибших в авиакатастрофе мурманчан планируют установить мемориал. Напомним, трагедия с участием «Superjet» произошла чуть больше года назад в Шереметьево.

C момента трагедии в Шереметьево прошло чуть больше года. При вынужденной посадке в аэропорту «Sukhoi Superjet 100» загорелся, во время катастрофы погибли люди, 26 из них - жители Мурманской области, в том числе 9 мурманчан. В память о жертвах авиакатастрофы на месте захоронения городские власти планируют установить мемориал.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я думаю, что это правильное решение. Все они похоронены в одном месте и город возьмёт на себя все расходы по обустройству этого места».

По версии следствия, в гибели людей виноват командир экипажа «Суперджета» Денис Евдокимов. По другой, неофициальной версии, человеческий фактор ни при чём, всему виной неисправности в самого самолёте. Тем не менее, Евдокимову предъявлены обвинения. Только любое наказание виновных уже не сможет вернуть близких, все, что остаётся родственникам, - это приходить к месту захоронения. Представители городской администрации обсудили вместе с родными погибших в московском аэропорту, как будет выглядеть мемориал. Архитекторы подготовили несколько эскизов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы здесь решаем финансовый вопрос, технический, но решение о том, каким будет мемориал, за родными».

О создании такого мемориального комплекса речь шла сразу же после того, как произошла авиакатастрофа. Если заявленные макеты родственники погибших согласуют, то памятный комплекс создадут уже в этом году.