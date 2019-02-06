В память о светлой душе

В Полярном состоялась выставка, посвященная жизни и творчеству актрисы театра Северного Флота Маргариты Конториной. В экспозиции представлены буклеты, программки, газетные статьи, костюмы.

Выставки в историко-краеведческом музее Полярного всегда неповторимы. На прошлой неделе открылась новая экспозиция, которая посвящена актрисе Драматического театра Северного флота Маргарите Конториной. В церемонии открытия приняли участие и её коллеги по сцене, которые приехали в музей со своим творческим подарком.

Напомним, Маргарита Конторина с 1975 года и до конца жизни была ведущей актрисой Драматического театра Северного флота. Выставка будет работать до 22 февраля.