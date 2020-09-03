В память о жертвах Беслана в Полярном выпустили в небо мыльные пузыри

Таким образом полярнинцы напоминают о хрупкости человеческой жизни.

Вспоминать о жертвах терроризма можно разными способами: приносить цветы к мемориалам, проводить акции и митинги. А вот волонтёры и работники Центра культуры Полярного поступили иначе - они вооружились мыльным раствором, чтобы выпускать на улице пузыри. В акции, в которую организаторы вложили глубокий смысл, могли принять участие и прохожие, оказавшиеся рядом.

Анна Жабко, методист Центра культуры «Север», г. Полярный: «Наш мир такой хрупкий, как мыльный пузырь. Мы предлагаем присоединиться к акции, чтобы сделать наш мир ярче и позитивнее».