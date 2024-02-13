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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.24 19:30

В памятную дату состоялась встреча с воинами-интернационалистами

35 лет прошло с момента вывода советских войск из Афганистана. Для участников тех событий время всего лишь цифра и они помнят пережитое, будто это было вчера. Традиционно мурманские ветераны собрались в эту памятную дату в Центре реабилитации и интеграции инвалидов войны.

Встреча с воинами-интернационалистами в эту памятную дату – мероприятие ежегодное. Но в этом году дата «круглая» - 35 лет назад из Афганистана было принято решение вывести войска, миротворческий контингент находился на территории республики с 1979-го по 1989 год.

Леонид Ирлица, генеральный директор «Атомфлота»: «Помянуть павших, вспомнить подвиги живых. Чтобы наша молодёжь знала об этом и помнила, что есть те светлые черты характера и мужества у наших людей, которые не отнять, а нужно из поколения в поколение передавать».

Служившие в Афганистане хорошо помнят события, происходившие в 80-е прошлого века на Ближнем Востоке.

Вячеслав Годунов, участник боевых действий в Анголе: «Всё время снится земля красная, Ангола, мои товарищи... И как только снится Ангола, то всё время чувствую напряжение, ожидание чего-то. Это напряжение опасности».

Сейчас многие ветераны Афганистана занимаются сбором гуманитарных грузов для участников специальной военной операции. Мурманское отделение даже организует караваны, которые везут необходимое бойцам на юг. Помимо этого, афганцы занимаются патриотическом воспитанием молодёжи. Помещение общественной организации в городе - это большой музей, который нередко посещают школьники.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Тем более мы приняли в конце года закон о патриотическом воспитании в Мурманской области. Надо проговорить, если незнакомы, чтобы познакомились с ним. Если знают, чтобы ещё добавили в этот закон. Потому что, принимая закон, мы сказали, что здесь от общественных объединений, от ветеранов будут предложения. Мы готовы рассматривать их на комитете Михаила Ильиных, чтобы внести поправки в этот закон».

В ходе встречи участники также обсудили дальнейшее развитие взаимодействия молодёжных добровольческих объединений с ветеранским движением региона.

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