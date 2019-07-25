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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.07.19 19:30

В парке «Патриот» состоится «Гонка Героев - Заполярный рубеж»

В ближайшие выходные в Заполярье состоится спортивный забег «Гонка Героев». В мероприятии примут участие более 70 команд,  среди которых и сильнейшие спортсмены, и новички, и военнослужащие Северного флота.

«Гонка Героев - Заполярный рубеж» в этом году состоится уже в четвёртый раз. Забег с препятствиями организуют военнослужащие Северного флота. Если раньше состязание проходило в загородном парке  Североморска, то в этом году, чтобы сделать забег более доступным для тех спортсменов, у кого нет пропуска в ЗАТО, организаторы перенесли пятикилометровый марафон в военно-патриотический парк «Патриот», который находится неподалёку от Кильдинстроя.

Во время испытания участникам предстоит не только пробежать 5 километров по пересечённой  лесополосе, но и преодолеть 20 различных препятствий с автомобильной покрышкой в руках.

«В  зависимости от специфики военнослужащих разных родов деятельности: морской пехоты, просто пехоты, подводников, лётчиков и т.д. каждое препятствие носит и определённое качество, преодолевая которое необходимо будет применить силу, ловкость, быстроту или выносливость, - рассказывает Роман Коптяев, главный судья соревнований «Гонка Героев - Заполярный рубеж», начальник по физической подготовке 14-го  армейского корпуса Северного флота. – Но, как мне кажется, что особо важно для участников гонки – это выносливость, потому что на преодоление последних препятствий потребуется много сил».

Ежегодно в таких соревнованиях принимают участие в среднем 70 команд по 4 человека, среди них как военные объединения, так и гражданские сборные. В этом году на регистрацию ожидают около 90 команд.

«Я думаю, что любой стравиться с этой задачей. Она как бы сложная, но если есть сила воли и терпение, то можно дойти до конца, - успокаивает Алексей Завьялов,  судья соревнований «Гонка Героев - Заполярный рубеж», инструктор по физической подготовке  14-го  армейского корпуса Северного флота. - В прошлом году у нас и девушки  и парни  дошли до финиша все, даже те, которые не особо занимаются спортом».

Чтобы стать участником соревнований, необходимо пройти медицинскую комиссию и заполнить заявку. Затем со всеми документами зарегистрироваться на старте 27 июля в 9 утра в военно-патриотическом парке «Патриот».

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