В павильоне «МурманЭКСПОцентра» можно проверить своё зрение бесплатно!

Если уже ни рыба, ни морковь, ни черника не помогают поправить качество взгляда, а с развитием технологий нагрузка на глаза с каждым днём становится больше, то важно своевременно проверять зрение. Его бесплатно можно проверить в павильоне «МурманЭКСПОцентра».

Ежедневно мы сталкиваемся с экранами компьютеров, телефонов, мерцающими лампами дневного света в офисах или магазинах. Все они негативно влияют на зрение, которое со временем снижается. Для человека это может быть совершенно незаметно, поэтому важно своевременно проверять зрение, тем более что в «МурманЭКСПОцентре» это можно сделать бесплатно.

После проверки зрения на месте можно подобрать красивую и стильную оправу, подходящие корректирующие линзы, которые изготовят на месте и уже через полчаса мир станет чётче и яснее.

Алексей Кафтан, руководитель проекта «Очки на дом»: «У нас здесь очки есть с диоптриями, очки есть с защитой от излучения экрана компьютера, очки есть солнцезащитные со 100-процентной защитой от ультрафиолета. Основное наше направление, когда уже у людей в возрасте зрение 2 диоптрии, когда вдаль, допустим +2, а при чтении +4. Есть у нас бифокальные, есть прогрессивные линзы, когда плавный переход будет с +2 до +4. Есть минусовые диоптрии. Они могут быть фотохромными, они могут быть тонированными. Есть все новинки оптики, они у нас представлены».

Кроме обычных оправ для водителей с нарушениями зрения есть уникальное предложение с магнитными насадками. К корректирующим линзам можно присоединить стекла с эффектом антифар или обычные солнцезащитные.

Проверить своё зрение и подобрать подходящую оправу можно в павильоне «Очки на дом» «МурманЭКСПОцентра» со 2 октября до 5 октября с 11 утра до 8 вечера и 6 октября - с 11 до 18 часов по адресу: г. Мурманск, Кольский проспект, 51.

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