В павильоне «МурманскЭКСПОцентра» состоялось открытие ярмарки «Мурманская мозаика», на которую съехались участники со всей России

Чего там только нет! Сыры, мёд, растения, текстиль, витамины и, например, очки. Каждый найдёт что-то на свой вкус.

«Мурманская мозаика» - именно так называется ярмарк,а которую открыли в стенах «МурманскЭКСПОцентра». Около ста человек из разных городов России и ближнего зарубежья приняли участие в выставке.

Марина Ляпина, начальник отдела маркетинга: «Привезли для мурманчан летний ассортимент одежды - лёгкий трикотаж, детскую одежду, лёгкую верхнюю одежду, ветровки для летнего сезона. Можно подобрать лёгкие аксессуары - платки, очки, сумки. Себя можно побаловать вкусными продуктами - это сладости, рыба, колбасные изделия, сыродавленные свежие масла».

Да, и дачный сезон уже вовсю стартовал, поэтому северяне рады закупиться необходимыми для участков саженцами. Например, Мурманск посетили представители Полярной опытной станции ПОСВИР, которые привезли на ярмарку адаптирование для нашего климата растения.

Марина Ляпина, начальник отдела маркетинга: «Для дачного сезона у нас участники привезли саженцы, рассаду, садовый инструмент».

На ярмарке есть те, кто приезжают сюда не первый год, они мурманчан наших очень любят. Есть и новички. Одна из них - Ефремова Светлана, производитель сыродавленных масел из Колы, наша землячка. В своём деле недавно, но благодаря увлечённости, делает большие успехи.

Светлана Ефремова, производитель сыродавленных масел: «Цель моя – донести до людей полезные свойства сыродавленного масла. Например, если взять масло грецкого ореха, мы не можем съесть столько орешков. А если выпьем одну столовую ложку масла, то оно обогатит наш организм, очистит наши сосуды и очень хорошо для головного мозга. Это масло должно быть у всех на столе, где есть пенсионеры в семье, либо дети».

Посетить ярмарку можно ежедневно на Кольском проспекте, 51 в павильоне «МурманскЭКСПОцентра» с 11 часов утра и до 8 вечера. Ярмарка работает до 21 мая включительно.

На правах рекламы.