В Печенге Ансамбль песни и пляски Северного флота порадовал новогодним выступлением военнослужащих мотострелковой бригады и их семьи

Зажигательную программу на зимних каникулах подготовили артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота, одной из площадок на которой выступил коллектив, стал Печенгский культурно-досуговый центр «Платформа».

Дмитрий Акманов, художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Северного флота: «Уже много-много лет мы приезжаем в Печенгу, делаем это с удовольствием, с большой радостью. Потому что гарнизон этот отдалённый».

Ансамбль исполнил несколько музыкальных и хореографических номеров, а также переставил традиционные танцы коренных народов Севера.

По словам руководителя коллектива, дарить радость, поднимать настроение, помочь сфокусироваться на доброте – главные цели праздничного концерта.

Дмитрий Акманов, художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Северного флота: «Людей нужно поддержать, особенно семьи военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. И, собственно говоря, мы увидели сегодня улыбки на глазах, на лицах. Наверное то, что мы здесь сделали во время одного часа – это то, что нужно: отвлекли ребят от их житейских, бытовых проблем».

И военным и их семьям праздничный концерт безоговорочно поднял настроение!

Денис: «Мне особенно понравился танец шаманов. Впервые в жизни такое вижу».

Елена: «Концерт был изумительный. Всё было превосходно, каждый раз они нас удивляют: в этом году была новая программа – новогодняя, которая вселяет в нас оптимизм, которая дарит добро».

Такие выступления перед жителями отдалённых гарнизонов флота уже стали доброй традицией коллектива. Каждый год артисты ансамбля дают концерты в полевых лагерях для военнослужащих, в заполярных городах, расположенных вблизи от мест проведения учений, а также в районах проведения специальной военной операции для поддержания морального духа.