В Печенге открыли пятый сезон проекта «Творческая осень», реализуемый Единым волонтёрским центром

Первое мероприятие проекта прошло в Печенге 13 сентября.

Семьи военнослужащих приняли участие в 30 творческих мастер-классах и лекциях по здоровью, спорту и социальному развитию от экспертов-волонтёров проекта «Творческая осень». В Печенгу для этого съехались педагоги из Мурманска, Мончегорска, Заозерска, Полярного и даже из столицы России.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Впервые мы добавили мастер-классы семейные. Мы считаем, что это очень ценно – семейные ценности, трансляция семейных ценностей, показывать, как можно взаимодействовать внутри семьи. Это очень нужный сейчас момент, потому что мужья защищают свой дом и свою Родину, а наши девочки защищают свою семью».

Участницы «Творческой осени» учились создавать букеты из воздушных шаров, восковые свечи, интерьерные панно из нитей, керамические тарелки, работать с фотографиями на смартфоне и многое другое.

Карина Хольц, спортивный нутрициолог и остеопат г. Москва: «Аудитория очень тёплая, конечно, женщины приняли меня с большим теплом. Возможно, не так часто бывают какие-то большие и интересные мероприятия, но они с трепетом и вниманием отнеслись к каждому моему слову. Многое мы обсудили в отношении циркадных ритмов, потому что полярная ночь – это обстоятельство, которое накладывает свои особенности на состояние здоровья человека. Это местная особенность климатическая».

Чаще всего девушки на мастер-классы приходят вместе с детьми, поэтому для них тоже организовали познавательную программу. Малыши провели научные опыты, а для самых маленьких организовали детскую комнату.

На площадке пространства «СОПКИ.СПОРТ» участник «Творческой осени» фитнес-тренер Роман Кучерук провёл лекцию о спорте и здоровом питании, которые помогут девушкам привести себя в форму максимально быстро и безопасно.

Каждый сезон мастера «Творческой осени» делятся своими знаниями и секретами, а Единый волонтёрский центр вдохновляет женщин, живущих в небольших военных городах и посёлках, на самореализацию.

Мероприятия «Творческой осени» входят в событийную программу Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

