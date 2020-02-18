В Печенге погибли три контрактника

Стало известно о гибели служащего по контракту в 200-й отдельной мотострелковой бригаде Северного флота в Печенге. По факту произошедшего назначена проверка.

Молодой человек не вышел на службу после выходного дня. Его тело было найдено в квартире по месту проживания. Признаков насильственной смерти не зафиксировано. Точную причину установят эксперты.

Кроме того, в ряде региональных СМИ появилась информация ещё о двух погибших военных в Печенге. В сообщениях уточняется, что эти случаи никак не связаны. Один из мужчин умер от сердечного приступа, а ещё один погиб в аварии.

Однако официального подтверждения этой информации получить в настоящее время не удалось.