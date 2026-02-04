День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.26 19:30
В Печенге провели мероприятия по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт
В ходе рейда были выявлены мужчины призывного возраста. Также была проведена информационно-разъяснительная работа о важности соблюдения законодательства Российской Федерации.
Александр Белоус, старший следователь-криминалист военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону: «Указанные лица отправлены в военный комиссариат для уточнения данных и постановки на воинский учёт».
