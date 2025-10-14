День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.25 19:30
В Печенге провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Во время рейда сотрудники военного следственного управления Следственного комитета РФ по Северному флоту проверили мигрантов, среди которых выявили мужчин призывного возраста, которые документально не смогли подтвердить постановку на воинский учёт.
Данные лица будут направлены в военный комиссариат для уточнения данных и постановки на воинский учёт.
Павел Дарковский, следователь ВСО по Печенгскому гарнизону: «В ходе рейда следователи провели информационно-разъяснительную работу о важности соблюдения законодательства Российской Федерации».
Последние комментарии
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
