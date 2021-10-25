В Печенге состоялась акция по популяризации военной службы

Как повысить престиж армии или флота – показать, на что способны её бойцы и какая техника стоит на вооружении. Военные Северного флота, базирующиеся в районе Печенги, не стали изобретать велосипед. И утроили для зрителей представление.

Одно из главных его частей – «арктические» танки Т80, точнее их экипажи, которые умеют вальсировать на боевых машинах, запросто режут дыню дулом пушки и метко стреляют на ходу.

Боевые расчёты реактивных систем залпового огня «Град» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» так же выполнили стрельбу по условному противнику на земле и в воздухе.

Перед участниками акции выступила концертная бригада ансамбля песни и пляски Северного флота с военно-патриотическими композициями.

Желающие так же могли посмотреть на технику поближе. Военные устроили для этого выставку. Причём на тех же танках можно было прокатиться.