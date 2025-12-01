День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.25 19:30
В Печенге выявили мигрантов, не вставших на воинский учёт
Кроме того, военные следователи проводили разъяснительные беседы с мужчинами призывного возраста, рассказывая о возможностях прохождения службы по контракту в Вооружённых силах России.
Офицеры вместе с военной полицией провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт. Во время мероприятия были выявлен ряд нарушителей, отметил Евгений Пименов, следователь-криминалист ВСО по Печенгскому гарнизону.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Люди РФ». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Росавиация утвердила окончательный перечень субсидируемых маршрутов для Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 53 копейки, евро потерял почти 48 копеек-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на нерегулярную уборку снега и наледи на пешеходной дорожке в парке «Кольский»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре