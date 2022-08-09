В Печенгском округе прошла торжественная церемония напутствия военнослужащих береговых войск СФ, подготовленных для участия в специальной военной операции

Глава региона посещает Печенгский округ уже не первый раз за последнее время. Встречи с военнослужащими, которые готовятся к участию в специальной военной операции - регулярны. Для этого мотострелковый батальон Северного флота прошёл интенсивную боевую подготовку.