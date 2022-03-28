День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.22 19:30
В Печенгском округе состоялись практические занятия по огневой подготовке с подразделениями бригады мотострелков армейского корпуса СФ
Мотострелки и наводчики боевых машин провели учебные стрельбы из гранатомётов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок СВД.
Все мишени появлялись неожиданно и на различных дистанциях, чтобы максимально приблизить условия тренировки к реальному бою в условиях Крайнего Севера.
Занятия по огневой подготовке – один из основных элементов боевого обучения мотострелков. Во время которых бойцы доводят до автоматизма навыки работы со штатным стрелковым оружием.
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