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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.24 19:30

В Печенгском Округе военнослужащие береговых войск Северного флота провели учения ведения современного боя

Они тренировались стрелять из гранатометов, автоматов, пулемётов, а также в управлении беспилотными летательными средствами.

Военнослужащие береговых войск Северного флота организовали учения на одном из полигонов в Печенгском округе. Во время тренировки участники отрабатывали навыки современного боя.

«Дрозд», военнослужащий: «Очень большая проходит подготовка в тактическом плане, в стрелковом моменте, также по оказанию медпомощи. Очень хорошие инструктора у нас. Также офицеры, которые проводят с нами очень большую работу, которая сильно нам поможет в дальнейшем. Ребята все довольные, конечно, не всё это легко даётся. С большими усилиями, но мы идём к своей цели».

Самое сложное – это не умение стрелять, а умение сохранить жизнь при ранении или травме, отмечают бойцы, поэтому в программе есть и азы хирургии.

«Мажор», командир стрелкового взвода: «У нас каждая тренировка – это реальное действие. Мы стараемся приблизиться к реальным действиям, учим бойцов, чтобы они привыкали к любой ситуации, которая может возникнуть. Всех ситуаций, конечно, не перечесть, но мы стараемся, чтобы ребята были подготовлены почти на 100 процентов».

На учениях военнослужащие в одиночку или группами отработали техники боевых стрельб из гранатомётов, автоматов и пулемётов по мишеням, имитирующим живую силу и технику противника. Провели занятие по метанию ручных гранат.

«Халк», командир стрелковой роты: «На данном рубеже проводили занятия по штурму, так сказать, здания, где выбивали противника из его огневого рубежа. Это всё очень важно для начальной стадии подготовки бойца. На этих упражнениях мы отрабатываем все виды работы с оружием».

Инструктора уверяют, что первое, что нужно отработать новобранцу, - это техника безопасности. Немаловажно быть выносливым, чтобы бегать на длинные расстояния с тяжёлым оружием за спиной. А ещё желательно знать устройство и принципы работы беспилотников.

Занятия проходят под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в специальной военной операции.

«Халк», командир стрелковой роты: «На этих тренировках бойцов обучаем: кто, что, за что отвечает, чем занимается первый, второй номер, для чего нужен третий номер, у кого и какая роль своя».

Первые два номера, как правило, работают слажено и выполняют одинаковые функции: раздают команды и прикрывают друг друга, а третий номер прикрывает тыл, подаёт боеприпасы, обеспечивает медицинскую помощь и заменяет раненого в тандеме.

«Халк», командир стрелковой роты: «Если люди занимаются здесь как положено, вникают во всё, то это там сыграет свою роль, они вернутся. У меня есть ребята, которые говорят мне: «Командир, спасибо, не зря ругал, не зря учил, мы хоть раненные, но живые. Твои занятия, твоя подготовка были не зря».

«Дрозд», военнослужащий: «Все ребята довольные. Победа за нами. Все будет хорошо».

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