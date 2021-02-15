В Печенгском районе бойцы разведывательного подразделение морской пехоты обнаружили и уничтожили условных террористов

Заметить бойцов морской пехоты Северного флота, особенно устроивших засаду, не так-то просто. Маскировочные халаты и камуфляжная раскраска техники позволяют подобраться и к потенциальному противнику, найти лагерь террористов, определить координаты его места дислокации и режим охраны.

Затем разведчики провели налёт на вооруженную группу противника для захвата «языка», отработали наведение ударной авиации и артиллерии по лагерю и зачистку территории. Огневой налёт морские пехотинцы выполнили на снегоходах А-1, которые поступили на вооружение бригады несколько лет назад. Они хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики.

Такие машины применяются на Северном флоте при ведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций зимой в условиях глубокого снега и низкой температуры, отметил Алексей Романов, командир разведвзвода бригады морской пехоты Северного флота.