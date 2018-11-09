В Печенгском районе обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы были обнаружены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району во время оперативно-разыскных мероприятий в районе озера Чапр Печенгского района. На месте находились минометные мины немецкого производства, общая масса взрывчатого вещества которых составила около 37 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Снаряды лежали на земле и могли стать лёгкой добычей для «чёрных копателей», связанных с криминальным бизнесом в сфере незаконного оборота оружия. Совместно с сотрудниками УМВД России по Мурманской области взрывоопасная находка была обезврежена путём её подрыва.