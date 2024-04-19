В Печенгском районе около реки Титовка завершилась ежегодная молодёжная экспедиция «Полярная застава»

Она была посвящена подвигам пограничников и позволяет молодёжи прикоснуться к истории родного края.

В походах 16-летняя Милана проводит значительную часть своего свободного времени. Лет с трёх девочка под руководством родителей-поисковиков училась ставить палатки, согреваться в морозы, разводить и поддерживать костры. А сегодня она сама смело может называть себя наставником для менее опытных ребят, таковые, например, есть и в традиционной ежегодной молодёжной экспедиции «Полярная застава».

Милана Мустафаева, г. Оленегорск: «Каждая экспедиция, даже, если места повторяются, это всегда новые знакомства, это приносит полезную информацию, связанную с нашим увлечением. Мы это делаем, чтобы укреплять здоровье, сохранять память о боях, которые здесь были. Всё это очень важно».

В этом году базовый лагерь участники экспедиции – подростки из Оленегорска и Мурманска развернули на берегу реки Титовка около мельничного каскада. Это место получило название от руин гидроэлектростанции, построенной в середине прошлого века. Однако есть более романтичная версия, согласно которой это основание старой разрушенной финской мельницы. Впрочем, этот поход «Полярной заставы» посвящён подвигам 82-го «Ристикентского» и 100-го «Озерковского» погранотрядов, а также героев-пограничников Михаила Бабикова и Ивана Халатина. Поэтому ребята вместе с кураторами совершили пеший переход к месту базирования 82-го погранотряда.

Денис Васильев, член поискового отряда «Патриоты – наследники Победы», г. Оленегорск: «Я шёл в полной форме пограничника образца 1939 года, начиная от нательного белья и заканчивая обувь. Лыжи, к сожалению, не оригинальные деревянные, но приближённые. И теперь я могу рассказать, как неудобно спускаться с горок в шинелях».

Татьяна Вялая, руководитель экспедиции «Полярная застава», г. Оленегорск: «Экспедиции – это не слёты по 300 человек, это группы от 12 до 50 человек. Больше мы не берём. Это определенные условия, чтобы ребята выходили на переходы, экспедиции идут друг за другом, они совершенно разных уровней. И под каждый уровень сложности приходят разные люди».

Это, как правило, поисковики и историки, которые подробно рассказывают ребятам о предпосылках войны и непосредственных боях в этой местности, краеведы, которые помогают в навигации и ориентировании при помощи современных гаджетов и карт, это реконструкторы, позволяющие в прямом смысле прикоснуться к истории и быту советских солдат. Есть и такие специалисты, которые стараются даже в походных условиях создать домашний уют.

Светлана Шухина, специалист Центра внешкольной работы, г. Оленегорск: «В походе всё вкусное, но варим самые лучшие походные блюда. Дети их очень любят. А в походе всё вкусно».

Программа экспедиции довольно разнообразная. Например, школьники смотрят военные киноленты, читают вслух книги, много общаются и размышляют.

Татьяна вялая, руководитель экспедиции «Полярная застава», г. Оленегорск; «Я вам точно могу сказать, что после вчерашней установки базового лагеря ребята скажут, что устали, накопались, нахохотались. Но оно того стоило. Они знают общевойсковое правило «Сначала, что спасёт всех, потом – своё», знают, что такое номер по передвижению».

Навыки, приобретенные в экспедиции, сравнимы с уроками жизни: только в таких условиях можно научиться единению с природой, и, главное, постараться прочувствовать сложности, испытываемые в период боёв защитниками Заполярья.