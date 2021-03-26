В Печенгском районе пограничники задержали иностранных граждан, которые попытались нелегально перечь границу России и Норвегии

Недавно в этом же месте сбежать в Северное Королевство пытались Египтяне, а теперь на их месте оказались сирийцы.

Целеустремленности «бегунов» можно лишь позавидовать: утопая по пояс в снегу, они перелезли через пограничный забор и попытались скрыться в лесу. Но радость от удачного побега длилась недолго, пограничники буквально сразу выехали за путешественниками-нелегалами.

Сирийцев задержали, теперь им грозит не сказочная жизнь в европейской стране, а депортация на родину и штраф.