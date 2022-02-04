В Печенгском районе прошли учения мотострелков Северного флота

Выполнение различных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики – отличительная черта сухопутных подразделений Северного флота. В начале февраля флотские мотострелки провели практические занятия по огневой подготовке.

Мотострелки Северного флота постоянно тренируются, отрабатывая различные задачи в любую погоду, вне зависимости от объёма выпавшего снега и времени суток.

По признанию некоторых бойцов, которые родом из более тёплых мест, ледяное дыхание Заполярья регулярно даёт о себе знать.

Учения, развернувшиеся на военном полигоне в Печенгском округе, ярко продемонстрировали боеготовность сухопутных подразделений Северного флота. Военнослужащие отработали стрельбу из штатного оружия по специальным мишеням. Достойно выступили и танкисты.

Танкисты вели стрельбу из 125-мм пушки танка Т-80 БВМ с ходу на расстоянии до 2000 метров. Мишени имитировали военные объекты условного противника: танки, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт.